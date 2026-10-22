UEFA Konfrans Liqasında Liqa mərhələsinin II turunun oyunlarına bu gün start veriləcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin "Trabzonspor" klubu evdə Şotlandiyanın "Harts" komandası ilə üz-üzə gələcək.
Niderlandın "Ayaks" klubu İtaliya təmsilçisi "Atalanta"nı qəbul edəcək. "Monako" (Fransa) isə Almaniyanın "Frayburq" kollektivi ilə qarşılaşacaq.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi
II tur
22 oktyabr
18:30. "Kayrat" (Qazaxıstan) – "Panatinaikos" (Yunanıstan)
20:45. "Srvena Zvezda" (Serbiya) – "Kopenhagen" (Danimarka)
20:45. "Pafos" (Kipr) – "Riqa" (Latviya)
20:45. "Xetafe" (İspaniya) – "Luqano" (İsveçrə)
20:45. "Trabzonspor" (Türkiyə) – "Harts" (Şotlandiya)
20:45. "Yablonets" (Çexiya) – "Brayton" (İngiltərə)
20:45. "Norşellan" (Danimarka) – ÇSKA (Bolqarıstan)
20:45. "İnter Eskaldes" (Andorra) – "Universitatya" (Rumıniya)
20:45. "Jalqiris" (Litva) – "Brann" (Norveç)
20:45. "İberiya" (Gürcüstan) – "Myallbyu" (İsveç)
23:00. "Braqa" (Portuqaliya) – "Gent" (Belçika)
23:00. "Ayaks" (Niderland) – "Atalanta" (İtaliya)
23:00. "Monako" (Fransa) – "Frayburq" (Almaniya)
23:00. "Midyullann" (Danimarka) – "Sent-Trüden" (Belçika)
23:00. "Linkoln" (Cəbəllütariq) – "Tvente" (Niderland)
23:00. "Borats" (Bosniya və Herseqovina) – "KuPS" (Finlandiya)
23:00. "Orhus" (Danimarka) – "Eqnatiya" (Albaniya)
23:00. "Tun" (İsveçrə) – "Hayduk" (Xorvatiya)