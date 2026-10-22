Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycana 191 ölkədən 1 milyon 831,8 min nəfər və yaxud ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6 % az əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Gələnlərin 27,1 %-i Rusiya, 19,4 %-i Türkiyə, 7,7 %-i İran, 4,9 %-i Gürcüstan, 4,5 %-i Qazaxıstan, 3,7 %-i İsrail, 3,5 %-i Pakistan, 3,1 %-i Özbəkistan, 2,8 %-i Çin, 2,6 %-i Hindistan, 2,4 %-i Səudiyyə Ərəbistanı, 1,6 %-i Ukrayna, 1,3 %-i Türkmənistan, hər birindən 1,1 % olmaqla Almaniya və Böyük Britaniya, 1 %-i Belarus, 12,2 %-i digər ölkə vətəndaşları və vətəndaşlığı olmayan şəxslər olub, 66,8 %-ni kişilər, 33,2 %-ni qadınlar təşkil edib.
Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən gələnlərin sayı 6,1 % artaraq 94,2 min nəfər, MDB ölkələrindən gələnlərin sayı 4,3 % artaraq 699 min nəfər, körfəz ölkələrindən gələnlərin sayı 32 % azalaraq 218,3 min nəfər, digər ölkələrdən gələnlərin sayı 5,5 % azalaraq 820,3 min nəfər təşkil edib.
Ölkəmizə gəlmiş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 73,5 %-i hava, 25,2 %-i dəmir yolu və avtomobil, 1,3 %-i isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib.
Bundan başqa, son 1 ildə xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının ümumi sayı isə 1,8 % azalaraq 1 milyon 575,3 min nəfər olub. Vətəndaşlarımızın 44 %-i Türkiyəyə (1 il əvvələ nisbətən 2,3 % çox), 14,6 %-i Rusiyaya (2 % az), 13 %-i Gürcüstana (17,6 % çox), 5,1 %-i İrana (44,5 % az), 23,3 %-i isə digər ölkələrə (2 % az) gedib. Gedənlərin 64,1 %-ni kişilər, 35,9 %--ni qadınlar təşkil edib.
Vətəndaşların 70,4 %-i hava, 27,6 %-i dəmir yolu və avtomobil, 2 %-i isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib.