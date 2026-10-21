UEFA Çempionlar Liqasının 2026/27 mövsümünün Liqa mərhələsinin III turunda Fransanın “Lill” klubu Türkiyənin “Qalatasaray” komandasını qəbul edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Vilnöv-daskda keçirilən qarşılaşma qonaqların 4:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Oyunun 1-ci dəqiqəsində Yunus Akgün hesabı açıb. “Lill” 8-ci və 39-cu dəqiqələrdə Soriba Diaunun qolları ilə önə keçib. 44-cü dəqiqədə Aleksey Batrakov hesabı bərabərləşdirib.
İkinci hissədə Lukas Torreyra (52) və Viktor Osimhen (61) fərqlənərək “Qalatasaray”a qələbə qazandırıblar.
Beləliklə, İstanbul təmsilçisi ilk 3 xalını qazanıb, “Lill” isə xalsız qalıb.