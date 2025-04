Onlar Putinlə gizli görüşüblər - Vuçiçdən şok açıqlama

Anti-Rusiya siyasətini yürüdən dünya liderləri gizlicə Putinlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Moskvaya yaxın siyasət yürütdüyü iddiası ilə Qərbin təzyiqinə məruz qalan Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç belə açıqlama verib. Vuçiç Ukraynada münaqişə başlayandan sonra bəzi dünya liderlərinin Putinlə təmasları davam etdirdiyini irəli sürüb. Vuçiç 2021-ci ildən bəri bəri Putinlə görüşmədiyini, lakin ən azı iki dünya liderinin Rusiya lideri ilə gizli görüşdüyünü bildiyini vurğulayıb.

O, "Serbiya Ukraynadakı silahlı fəaliyyəti tənqid edib, lakin Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmayıb. O vaxtdan bəri mən Putini 3 ildir görmürəm. Lakin Qərb liderlərinin onunla gizli danışıblar və mən onlardan ən azı ikisini tanıyıram", - deyə bildirib.

