Rus diplomat Fransada saxlanıldı - Kremldən etiraz

Kreml Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşının Fransada saxlanmasına reaksiya verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kreml sözçüsü Dmitri Peskov diplomatın Fransada nəzarətə götürülməsini tənqid edib. O bildirib ki, Fransanın bu həmləsi Vyana Konvensiyasından irəli gələn öhdəliklərə ziddir. Peskovun sözlərinə görə, Rusiyanın Parisdəki konsulluğunun nümayəndələrinə saxlanılan şəxslə görüşə icazə verilməyib.

Peskov, “Bu, qətiyyən qəbuledilməzdir. Bu, Fransanın Vyana Konvensiyasından irəli gələn öhdəliklərinə ziddir. Təbii ki, biz Fransanın diplomatlarımıza qarşı bu cür hərəkətlərini tənqid edirik. Bu, Fransa rəhbərliyinin gərginləşdirdiyi ikitərəfli münasibətləri daha da pisləşdirir", - deyə bildirib.

