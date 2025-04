Ölkədən çıxışa STOP qoyula bilər - Belə yoxlayın

Ölkə ərazisindən çıxışa məhdudiyyətin tətbiq olunması çox vacib bir məsələdir. Ara-sıra bu mövzu mediada və sosial şəbəkələrdə gündəmə gəlir. Bəzən vətəndaşlar belə bir informasiyanı öncədən əldə edə bilmədiklərindən narahatlıqlarını bildirirlər.

Avrasiya Miqrasiya Təşəbbüsləri Platforması İctimai Birliyinin sədri, millət vəkili Azər Allahverənov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu məsələdə müəyyən mexanizmlər mövcuddur:

“Tam əminliklə deyə bilərəm ki, Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində xüsusi bir portal var. Bu portal vasitəsilə şəxs öz şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatları daxil etməklə onun ölkədən çıxışına hər hansı bir məhdudiyyətin olub-olmadığını yoxlaya bilər. Bu portal işlək vəziyyətdədir və mən özüm dəfələrlə bu vasitə ilə bizə daxil olan müraciətləri yoxlamışam. Bəzi hallarda bir neçə qurum tərəfindən şəxsə çıxış məhdudiyyəti tətbiq oluna bilər. Qeyd edim ki, bu məhdudiyyət adətən məhkəmə qərarı əsasında tətbiq olunur. Amma elə hallar da ola bilər ki, hansısa qurum, məsələn, hüquq-mühafizə orqanı bu portalda informasiya yerləşdirmədən, müxtəlif səbəblərdən çıxışa məhdudiyyət tətbiq edir. Bu, əsasən təhqiqat və ya istintaq tədbirləri zamanı baş verə bilər”.

A.Allahverənov qeyd edib ki, öncədən vətəndaşın məlumatlandırılması funksiyası, yəni şəxsə əvvəlcədən rəsmi bildirişin verilməsi isə hazırda mövcud deyil:

“Yəni şəxs yalnız ölkədən çıxmaq istədikdə və ya hansısa səbəbdən aidiyyəti qurumlara müraciət etdikdə bu barədə məlumat əldə edə bilir. Məsələn, bu yaxınlarda bizə bir müraciət daxil olmuşdu. Şəxsin çıxışına dair məhdudiyyət barədə portalda məlumat yerləşdirilmişdi. Sonradan həmin qərara xitam verilmişdi və şəxs ölkə ərazisini rahat şəkildə tərk etmişdi. Sadəcə olaraq bu məlumat portala bir qədər gec daxil edildiyindən qısa müddətlik çaşqınlıq yaranmışdı. Eyni zamanda ola bilər ki, şəxsin portalda heç bir informasiyası olmasın, amma o, məsələn, Dövlət Sərhəd Xidmətinə, Daxili İşlər Nazirliyinə və ya digər qurumlara müraciət etməklə bu barədə məlumat əldə edə bilər. Qabaqcadan vətəndaşın məlumatlandırılması məsələsi isə əlavə funksional bir prosesdir. Düşünürəm ki, aidiyyəti strukturlar bu sahədə müəyyən işlər görürlər və ola bilər ki, bu funksiya gələcəkdə sistemə daxil edilsin. Bəzi hallarda isə texniki səbəblər üzündən mövcud funksiyalar yetərincə işləməyə bilər”.

Millət vəkili tövsiyə edib ki, vətəndaşın hansısa ciddi problemi varsa və bu problem onun ölkədən çıxışına məhdudiyyət yarada bilərsə, o zaman həmin şəxs bu vəziyyəti əvvəlcədən yoxlamalıdır:

“Çünki texniki səbəblərdən informasiya sistemdə ilişib qala və şəxs xəbərsiz şəkildə yol pulu, bilet və digər xərcləri çəkdikdən sonra hava limanında və ya sərhəddə bu problemlə üzləşə bilər. Ona görə də vətəndaşların mütəmadi olaraq Ədliyyə Nazirliyinin portalı vasitəsilə və ya aidiyyəti hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etməklə ölkədən çıxışa məhdudiyyətin olub-olmaması barədə məlumatı yoxlaması tövsiyə olunur. Bu, həm risklərin qarşısını alar, həm də vətəndaşın planlaşdırdığı səfərlərlə bağlı daha düzgün qərar verməsinə şərait yaradır”.

Ölkədən çıxışa məhdudiyyətin olub-olmamasını yoxlamaq üçün bura daxil olun.



Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

