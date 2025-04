IMF-dən Mərkəzi Bank barədə hesabat

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) pul-kredit siyasətinin transmissiya mexanizmini gücləndirməyi davam etdirməlidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) hesabatında deyilir.

Valyuta Fondunun məlumatına görə, 2022-ci ildə tətbiq edilən yeni likvidlik idarəetmə alətləri əsas faiz dərəcəsinin banklararası bazara ötürülməsinin yaxşılaşmasına kömək edib. Xüsusilə, təminatsız banklararası kredit bazarında aktivlik artıb və bir günlük əməliyyatlar üzrə orta faiz dərəcəsi (1D AZIR) 2023-cü ilin noyabrından sabit şəkildə AMB-nin faiz dəhlizi daxilində qalır.

Məlumata əsasən, AMB həmçinin pul-kredit siyasəti sahəsində kommunikasiyanı gücləndirib, o cümlədən makroiqtisadi proqnozlarını dərc edib.

IMF əldə edilmiş uğurları artırmağı və təminatlı banklararası bazarlarda prosedurların sadələşdirilməsi və kommunikasiyanın keyfiyyətinin daha da artırılması daxil olmaqla transmissiya mexanizminin təkmilləşdirilməsini davam etdirməyi tövsiyə edir. Fondun ekspertlərinin fikrincə, bu addımlar pul-kredit siyasətinin effektivliyini artıracaq, milli valyutaya inamı gücləndirəcək və ortamüddətli perspektivdə inflyasiyanın hədəflənməsinin hibrid rejiminə keçidi üçün zəmin yaradacaq.

Bundan başqa, IMF-nin hesabatında dövlət borcunun idarə edilməsi əməliyyatları ilə AMB-nin likvidliyin idarə edilməsi üzrə fəaliyyəti arasında daha sıx koordinasiyanın vacibliyi vurğulanıb:

“İnflyasiyanın hədəf diapazonu daxilində gözlənilən sabitləşməsini nəzərə alaraq, biz ayıq-sayıq qalmaqla, aparıcı göstəricilərə arxalanaraq və yeni məlumatlara operativ reaksiya verməyə hazır olmaqla, cari pul siyasətini saxlamağı tövsiyə edirik”.

Hesabat müəllifləri həmçinin qeyd edirlər ki, son inflyasiya artımı qismən tənzimlənən qiymətlərin korrektəsi ilə bağlıdır: “Buna baxmayaraq, AMB-nin real yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsi ümumiyyətlə neytral olaraq qalır”.

Bununla belə, onların fikrincə, daxili risklər - o cümlədən büdcə xərclərinin və kredit fəallığının artması tərəfindən inflyasiya təzyiqi - həmçinin geosiyasi qeyri-sabitlik və qlobal təchizat zəncirlərində fasilələr daxil olmaqla xarici amillər qalır.

“Bu baxımdan AMB yüksək hazırlıq dərəcəsini qorumalı, riskləri diqqətlə izləməli və onların mümkün reallaşmasına operativ reaksiya verməlidir”, - hesabatda deyilir.

