​“Real" istədiyi futbolçunu "Qalatasaray"da tapdı - İlin transferi

“Real Madrid” rəhbərliyi Vinisius Junioru klubdan göndərməyi müzakirə edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub Vinisiusu əvəz edə biləcək futbolçuları da müəyyənləşdirib. Məlumata görə, məşqçi Karlo Ançelottinin siyahısında üç oyunçu var. Bildirilir ki, Ançelottinin istədiyi futbolçulardan birinin “Sportinq Lissabon”un futbolçusu Viktor Qyökeres olduğu irəli sürülür. “Milan”ın futbolçusu Rafael Leaonun təkbətək epizodlarda effektiv oyununun “Real Madrid”in sisteminə uyğun olacağı hesab edilir. Məlumata görə, “Real”ın transfer siyahısında icarə əsasında "Qalatasaray"da oynayan “Napoli”nin futbolçusu Viktor Osimhen də var.

Qeyd edək ki, iddialara görə, Vinisius Juniorun meydanda aqressiv davranışı və tez-tez rəqiblərlə mübahisəsi təkcə rəqib azarkeşlərin deyil, həm də komanda yoldaşlarının qəzəbinə səbəb olub. İddialara görə, futbolçunun davranışı paltardəyişmə otağında iğtişaşlara səbəb olub. “Real Madrid” rəhbərliyi futbolçunun rəftarının kluba zərər verdiyini irəli sürür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.