Bu tələbələrin ailəsinə və özünə 200 manat veriləcək

“Hərbi instituta sənəd verən hər bir namizədə əvvəlcə 500 manat ödəniş verilir”.

Metbuat.az-ın Modern.az-a istinadən məlumatına görə, bunu Milli Müdafiə Universitetinin Rəsmi nümayəndəsi Yəhya Babanlı deyib.

Onun sözlərinə görə, tələbələr oxuduğu müddər ərzində 150 manat məbləğdə təqaüdlə təmin edilir:

“O cümlədən tələbənin ailəsinə hər ay 200 manat ödəniş verilir. Eyni zamanda 200 manat vəsait də hər ay tələbənin bank hesabına yatırılır. Bizim hərbi kolleclərə sənəd verən tələbələrimizə də 500 manat maliyyə dəstəyi verilir. Onlara da ayda 100 manat təqaüd verilir, ailəsinə 200 manat verilir və 150 manat bank hesabına köçürülür”.

Yəhya Bananlı qeyd edib ki, Naxçıvanski və digər hərbi liseylərə sənəd verən namizədlərə ilkin olaraq 300 manat ödəniş olunur:

“Onlara hər ay 50 manat təqaüd, ailələrinə isə 100 manat verilir. Onların bank hesabına da hər ay 100 manat məbləğində vəsaitlər köçürülür”.

