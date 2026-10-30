Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında xidmətləri olan bir qrup şəxs təltif edilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafında xidmətləri olan aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər:
3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə
Kazakov Matvey Pavloviç
Leysanov Bahaddin Dəyyan oğlu
Mustafayev Sabir Mədət oğlu
"Tərəqqi" medalı ilə
Babayev Teymur Yusif oğlu
Bayramov Nizami Usub oğlu
Əhmədiyev Zaur Əliyeviç
Əhmədov Ruslan Əlişah oğlu
Feyziyev Fikrət Malik oğlu
Gözəlov Yasin Qaibqulu oğlu
Hacıyeva Sevda Taleh qızı
Həsənli Mürvət Tapdıq oğlu
Həsənov Azər Mirzəsən oğlu
Həsənova Qətibə Musa qızı
Hüseynbəyli İntiqam Bayram oğlu
Xəlilov Xalıq Qurban oğlu
İbrahimov Yusif Süleyman oğlu
Qasımov Niyazi Qara oğlu
Qaybalıyev Habil Alcan oğlu
Quliyeva Aynurə Fikrət qızı
Mahmudov Elsevər Rafiq oğlu
Məmmədov İbrahim Niftalı oğlu
Məmmədov İntiqam İbrahim oğlu
Mirzəyev Mahir Hökümalı oğlu
Muradzadə Şəhriyar Mütalib oğlu
Mustafayev Namiq Canəli oğlu
Omarova Gülbəniz İlyasovna
Seyidəliyev Nizami Yaqub oğlu
Şalbuzov Namiq Əlövsət oğlu
Şamilova Lalə Nəsrəddin qızı
Vəliyev Akif Həmzə oğlu
Yağubov Səyavuş Əhəd oğlu.