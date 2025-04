Rusiya razılaşmaya razıdır - Putin

Rusiya-Ukrayna müharibəsində sülh razılaşması əldə edilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya razılaşmaya razıdır. Trampın sözlərinə görə, ABŞ Ukrayna tərəfi ilə razılaşmaq istəyir. “İndi Zelenski ilə razılığa gəlməliyik” deyən Tramp, Rusiya və Ukrayna ilə sülh danışıqlarının davam etdiyini və hər iki ölkə ilə razılığa gələcəyinə inandığını bildirib.

Tramp, "Düşünürəm ki, Rusiya razılığa gəlməyə razıdır. Düşünürəm ki, biz Rusiya ilə razılığa gəldik, indi Zelenski ilə razılığa gəlmək lazımdır. Düşündüm ki, Zelenski ilə razılaşmaq daha asan olardı, amma indiyə qədər bu, daha çətin olub. Amma hər ikisi ilə razılığa gələ bilərik” - deyə bildirib.

