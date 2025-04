​Ukrayna böhranı ilə bağlı danışıqlarda fikir ayrılıqları var - Kreml

Ukrayna böhranına həll yolu tapmaq üçün aparılan danışıqlar prosesində ABŞ, Avropa Birliyi və Ukrayna arasında bəzi fikir ayrılıqları müşahidə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. Peskov Londondakı Ukrayna böhranı ilə bağlı yüksək səviyyəli görüşün ləğvindən danışıb. O, "Sözügedən görüş Londonda baş tutmayıb. Ekspertlər səviyyəsində məsləhətləşmələr aparılıb. Biz iştirakçıların mövqelərinin yaxınlaşmasında problemlərin olduğunu görürük və bu, Londonda keçirilməsi nəzərdə tutulan Ukrayna üzrə yüksək səviyyəli görüşün planlarını dəyişib" - deyə bildirib. Peskovun sözlərinə görə, NATO hərbi qüvvələrinin Ukraynaya yerləşdirilməsi Rusiya üçün qəbuledilməzdir və qlobal təhlükəsizliyə təhdiddir.

Kreml sözçüsü bildirib ki, Moskva Ukraynanın "sülh planı"nın təfərrüatları ilə bağlı yayılan məlumatları şərh etməyəcək.

