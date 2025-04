Rusiya ordusu Kursk vilayətində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi açıqlama verib. Nazirliyin açıqlamasında bildirilir ki, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Şimal (Sever) Hərbi Qrupuna məxsus hücum təyyarələri Kursk vilayətində Ukrayna ordusunu darmadağın edib. Məlumata görə, Ukraynanın Kursk sərhəd bölgəsindəki Qornal qəsəbəsi ərazisində təmas xəttində əks-hücumların qarşısını alınıb.

Bəyanatda həmçinin qeyd olunub ki, Şimal Hərbi Qrupunun bölmələri Qornal və Olesnya vilayətləri yaxınlığında 4 Ukrayna briqadasını darmadağın edib və düşmən bu bölmələrdə 150-dən çox əsgər və hərbi texnikalar itirib. Bundan əlavə, Ukrayna ordusuna məxsus 11 PUA-nın nəzarət-buraxılış məntəqəsi və sursat anbarı məhv edilib.

