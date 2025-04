Nazirliyin bu səlahiyyəti ləğv edildi - QƏRAR

Nazirlər Kabineti 15 oktyabr 1998-ci il tarixli “Su qanunvericiliyi ilə bağlı bəzi qaydaların təsdiq edilməsi haqqında” qərarı ilə təsdiq edilmiş “Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları”nda dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, bundan sonra yeraltı su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi Baş sxemini, hövzə və ərazi sxemlərini Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) tərəfindən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN) və “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyətinin iştirakı ilə hazırlayacaq.

İndiyə qədər bu işi ETSN Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN), "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" və “Azərenerji” ASC-lərin iştirakı ilə hazırlayırdı.

Bundan başqa, ADSEA ETSN və “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyəti ilə razılaşdırmaqla su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi hövzə sxemlərini təsdiq edəcək.

