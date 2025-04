Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, aprelin 14-də Abşeron yarımadasında mülayim xəzri küləyinin əsəcəyi gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün nisbətən əlverişlidir.

Meteohəssas insanlar üçün hava şəraitinin əlverişli olması onların gündəlik fəaliyyətlərinə müsbət təsir göstərə bilər.

Meteohəssas insanlar bu gün açıq havada fəaliyyətlərini rahatlıqla planlaşdıra bilərlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.