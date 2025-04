Bakıdakı ağır qəzanın görüntüsü yayıldı - VİDEO

Bakıda piyadanı öldürüb hadisə yerindən qaçan sürücünün görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən məlumat verir ki, kadrlardan göründüyü kimi, 3 nəfər yolu keçməyə çalışır. Sürətlə hərəkət edən avtomobili görən iki piyada dayanır, üçüncü piyada isə qaçaraq yolu keçməyə çalışır və bu zaman avtomobillə vurulur. O, hadisə yerində həyatını itirir.

Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) bildirilib ki, martın 31-i saat 23 radələrində Xətai rayonu ərazisində paytaxt sakini, 45 yaşlı qadın naməlum avtomobillə vurulub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə hadisəni törətmiş Bakı şəhər sakini, 31 yaşlı Şamxal Şirinov idarə etdiyi avtomobillə birgə saxlanılıb.

Ətraflı süjetdə:

