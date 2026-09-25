Xətai rayonunda anbarda baş verən yanğın məhdudlaşdırılıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib.
Yanğının tam söndürülmədi üçün tədbirlər davam etdirilir.
14:29
Paytaxtın Xətai rayonunda, “NZS” ərazisində təkər tullamtıları yığılmış anbarda yanğın başlayıb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyindən
Bildirilib ki, hazırda yanğın baş vermiş əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir.
Ətraflı məlumat veriləcək.