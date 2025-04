ChatGPT yeniləndi - Rekord istifadəçi artımı oldu

OpenAI, süni intellektlə işləyən ChatGPT çatbotunu yeniləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniləmədən sonra ChatGPT-də rekord istifadəçi artımı müşahidə edilib. Yeni funksiyaların əlavə edilməsi ilə platforma cəmi bir saat ərzində 1 milyon yeni istifadəçiyə çatıb. OpenAI-nin baş direktoru Sem Altman məsələ barədə açıqlamasında, "Biz ChatGPT-ni ilk dəfə işə saldığımız zaman beş gün ərzində bir milyon istifadəçiyə çatdıq. Bu dəfə cəmi bir saat ərzində bu rəqəmə çatdıq", - deyə bildirib. Altman, yeni funksiyaların çox diqqət çəkdiyini və komandanın bu yüksək tələbin öhdəsindən gəlmək üçün dayanmadan çalışdığını bildirib. O, bildirib ki, OpenAI əməkdaşları serverlərin həddən artıq yüklənməsinin qarşısını almaq üçün çox çalışırlar.

Qeyd edək ki, ChatGPT-ə inteqrasiya olunmuş ən yeni xüsusiyyətlərdən biri birbaşa süni intellektlə işləyən vizual nəsil alətidir. İstifadəçilər indi mətn əsaslı əmrlərdən istifadə edərək birbaşa ChatGPT-dən şəkillər yarada bilərlər. Əvvəllər yalnız DALL-E platformasında mövcud olan bu funksiya indi ChatGPT-də mövcuddur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.