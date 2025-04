Yaz fəsli olmasına baxmayaraq, Laçın rayonu və Şuşa şəhəri ərazisində qarlı hava şəraiti müşahidə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, axşam saatlarında qar yağmağa başlayıb. Yağıntı əsasən Laçın rayonunun Minkənd kəndi ərazisində müşahidə edilib.

Qısa müddətdə intensivləşən yağıntı ətrafı ağ örpəyə bürüyüb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.