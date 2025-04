Küçə itləri uşaq bağçasını "ələ keçirib" - FOTO

Binəqədi rayonunda 90 saylı uşaq bağçasının həyəti itlər meydanına çevrilib.

Bu barədə Metbuat.az-a bağçanın müdiri Zərnişan Mustafayeva bildirib.

O qeyd edib ki, bağçanın həyətində hər gün 10-15 it olur:

“Valideynlərin, uşaqların, eləcə də işçilərin üstünə cumurlar, hürürlər. Hər nə qədər qovsaq da, heç bir çarəsi yoxdur, yenə gəlirlər. “Toplan” Sahibsiz İtlərə Qayğı Mərkəzinə də müraciət etmişik, qeydiyyata alıblar, amma hələ də heç bir nəticə yoxdur”.

Qeyd edək ki, saytımızın əməkdaşları da “Toplan” ilə əlaqə yaratmağa çalışıb, amma nə zənglərə, nə də mesajlara cavab verilməyib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

