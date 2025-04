Nigeriyanın şimalındakı Plato əyalətində bu gün səhər saatlarında silahlıların hücumu nəticəsində azı 51 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumlardan sonra Plato əyalətinin Bassa bölgəsindəki Zikke və Kimakpa kəndlərində 51 cəsəd tapılıb.

Hücumlar nəticəsində çoxlu sayda insanın yaralandığı bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.