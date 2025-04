"Real" Ardanı ulduz futbolçu ilə dəyişir - İlin mübadiləsi

“Real Madrid” “Liverpul”un futbolçusu Alexis Mac Allisteri transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Liverpul" istedadlı futbolçunu göndərməkdə maraqlı deyil. “Fichajes”də dərc edilən xəbərə görə, “Real” “Liverpul”u razı salmaq üçün Arda Güleri irəli sürə bilər. İddialara görə, klublar futbolçuları mübadilə edə bilər. Xəbərdə deyilir ki, “Liverpul” Allisterin istedadına etimad etdiyi üçün cəlbedici təklif olmadan onu buraxmaq istəmir. Bildirilir ki, Ardanın təklifə daxil ediləcəyi təqdirdə “Liverpul”un təklifə razılıq verə biləcəyi irəli sürülür. Xəbərdə “Real Madrid”in müqaviləni cəlbedici etmək üçün yüksək təklif irəli sürəcəyi qeyd edilir.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl “Liverpul”, “Mançester Yunayted”, “Aston Villa”, “Bavariya”, “Real Sosyedad”, “Ayntrakt Frankfurt”, “Leyspiq”, “Milan” və “İnter” kimi klubların Arda ilə maraqlandığı, lakin “Arsenal”ın təklifinin daha üstün olduğu barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

