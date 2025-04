"Real"dan göndəriləcək futbolçuların adları açıqlandı

“Real Madrid”də mövsümün sonunda bir sıra futbolçular klubu tərk edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub yeni mövsümün heyətini artıq formalaşdırmağa başlayıb. İddialara görə, Jesus Valyexon, Luka Modriç, Lukas Vaskes və David Alaba “Real Madrid”lə vidalaşacaq ən güclü namizədlərdir. Həmçinin Andriy Lunin, Ferland Mendi və Fran Qarsianın klubdan göndərilə biləcəyi irəli sürülür. Məlumata görə, Modriç və Lukas Vaskesin müqaviləsi başa çatır. David Alaba isə uğurlu oyun nümayiş etdirə bilmir. Lunin ehtiyatda qalmaq istəmir.

Bildirilir ki, Mendi və Qarsiya isə “Real Madrid”in kriteriyalarından aşağı səviyyədə çıxış edir. Arda Gülerin isə icarə əsasında klubdan göndərilə biləcəyi irəli sürülür.

