Xəbər verdiyimiz kimi bu gün İstanbulda zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş verən zəlzələ canlı yayımda da qorxu dolu anlar yaşadıb.

Zəlzələ zamanı aparıcı nə edəcəyini bilməyib.

Qeyd edək ki, bu gün İstanbulda 3 güclü zəlzələ baş verib. Silivri sahillərində 4 ballıq zəlzələnin ardından İstanbulda 6.2 böyüklüyündə zəlzələ, daha sonra yenidən 4,4 bal gücündə zəlzələ baş verib.

