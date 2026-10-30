Azərbaycanda yanğın hadisəsi baş verib.
Metbuat.az-ın bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə, İsmayıllı rayonunun aşağı baş adlanan yeni yaşayış massivində yağın olub.
Yanğın nəticəsində 1991-ci il təvəllüdlü Abdulov Vaqif Bəylər oğluna məxsus ümumi sahəsi 150 kv.m olan kürsülü 3 otaqlı evin dam örtüyünün yanar konstruksiyaları ilə birlikdə yanıb. Evin qalan hissəsi də yanaraq tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb.
Hadisə yerinə dərhal FHN-nin İsmayıllı Rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikaları cəlb olunub. Baş vermiş yanğın söndürülüb.