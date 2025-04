İngiltərənin "Lester" klubunun rəhbərliyi hazırkı baş məşqçi Rud van Nistelroya əvəzləyici axtarır.

Metbuat.az xəbər verir ki, "tülkülər"in Premyer Liqanı tərk edəcəyi dəqiqləşdikdən sonra niderlandlı mütəxəssisin istefaya göndərilməsi gözlənilir. Artıq onun yerinə gələcək namizədlərdən bir neçəsinin adı məlumdur. Li Karsli, Dennin Ryol və Rassell Martin "Lester"in maraq dairəsinə düşən baş məşqçilərdir.

Qeyd edək ki, komanda hazırda 18 xalla 19-cu sırada yer alıb.

