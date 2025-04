Azərbaycan Kubokunun sahibi kim olacaq? - PROQNOZ

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda finalçılar müəyyənləşəcək. Yarımfinal mərhələsinin cavab oyununda "Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"la, "Neftçi" isə "Sabah"la üz-üzə gələcək.

Futbol eksperti Natiq Muxtarlı Metbuat.az-a danışarkən kubok qarşılaşmalarının həmişə sensasiya ilə zəngin olduğunu deyib.

O, bugünkü oyunlarda sensasiya olması ehtimalı ilə bağlı bildirib ki, ilk qarşılaşmalara istinadən bu mümkündür:

“Amma fikrimcə, sensasiyanı yalnız bir komanda edə bilər - “Araz Naxçıvan”. Bu komanda ilk oyunda “Qarabağ”a qalib gəlib. “Araz Naxçıvan” yaxşı müdafiə olunmağı və ələ düşən imkanlardan maksimum yararlanmağı bacaran komandadır. “Qarabağ”ın işinin asan olmayacağı bəllidir. “Köhlən atlar” “beton müdafiə”ni yarmalı, üstəlik, öz qapısından da qol buraxmamalıdır. Bu oyunu kubokun “erkən final”ı da adlandırmaq olar. Böyük ehtimalla, bu cütün qalibi kuboka sahib çıxacaq”.

N.Muxtarlı “Sabah” – “Neftçi” qarşılaşmasında isə sensasiyalı nəticənin olacağını düşünmədiyini qeyd edib:

““Neftçi”nin öz meydanında aldığı məğlubiyyətini əvəzini çıxa biləcəyinə inanmıram. Yox, “Sabah”ın imkanlarını şişirtmirəm, bu komanda o qədər də güclü deyil,sadəcə “Neftçi” çox zəifdir. Samir Abasov əlində olan materialla “Neftçi”nin elitada saxlamağı bacardı. Məncə, bu, “ağ-qaralar” üçün elə uğur sayılmalıdır. Bu komandanın finala adlayacağı ehtimalı sıfıra yaxındır”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

