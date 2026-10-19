Bəzi insanlar xəyanəti, yalanı və ya böyük xəyal qırıqlığını asanlıqla unutmur. Onlar münasibətlərdə etimadı əsas prinsip hesab edir və bu etimad bir dəfə sarsıldıqda əvvəlki kimi davam etməkdə çətinlik çəkirlər. Astroloji yozumlara görə, bəzi bürclər ikinci şans vermək məsələsində daha sərt davranır.
Metbuat.az xəbər verir ki, astroloji inanclarda qarşı tərəfin səhvini bağışlamaqda çətinlik çəkən və etimadları sarsıldıqdan sonra münasibətlərə əvvəlki kimi davam etməyən 4 bürc fərqləndirilir.
Əqrəb
Əqrəb bürcü üçün etimad münasibətlərin əsas dayaqlarından biridir. Qarşı tərəfin ona yalan danışdığını və ya xəyanət etdiyini düşündükdə bunu asanlıqla unutmur. Bağışlasa belə, əvvəlki etimadı bərpa etmək onun üçün çətin olur. Buna görə də bəzi Əqrəblər münasibəti bitirdikdən sonra geriyə qayıtmağı seçmirlər.
Oğlaq
Oğlaq bürcü münasibətlərə ciddi yanaşması ilə tanınır. Qarşı tərəfdən də eyni məsuliyyəti gözləyir. Verilən sözün tutulmaması və təkrar edilən səhvlər onun səbrini tükədə bilər. Etimad bir dəfə ciddi şəkildə sarsıldıqda Oğlaq münasibəti davam etdirməkdənsə, məsafə saxlamağa üstünlük verir.
Dolça
Dolça bürcü emosional qərarlardan daha çox məntiqə əsaslanmağa çalışır. Onun üçün münasibətdə hörmət və şəxsi sərhədlər vacibdir. Qarşı tərəfin eyni səhvi təkrar etməsi Dolçanın münasibətə baxışını dəyişə bilər. Bir insanın həyatından çıxmasına qərar verdikdən sonra əvvəlki münasibəti bərpa etməyə həvəs göstərmirlər.
Qoç
Qoç bürcü açıq və birbaşa davranışı ilə seçilir. Xəyanət və ya ciddi hörmətsizliklə qarşılaşdıqda bunu uzun müddət müzakirə etməkdənsə, münasibətə son qoymağı seçir. Onun üçün səmimiyyət və dürüstlük önəmlidir. Qarşı tərəf eyni səhvi təkrar etdikdə Qoçun ikinci şans verməsi daha da çətinləşir.