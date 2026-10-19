Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər münasibətlərə böyük həvəslə başlasa da, zaman keçdikcə hisslərini itirə bilirlər.
Metbuat.az xəbər verir ki, yenilik axtarışı, azadlıq sevgisi və monotonluqdan sıxılmaq onların sevgidə tez soyumasına səbəb olur.
Əkizlər
Əkizlər münasibətin əvvəlində qarşı tərəfi tanımağa böyük maraq göstərir. Söhbətlər təkrarlanmağa və münasibət monotonlaşmağa başlayanda həvəsləri azala bilər. Onlar üçün zehni uyğunluq və yenilik hissi sevgidə mühüm rol oynayır.
Qoç
Qoç bürcü sevgidə tez alovlanan və hisslərini açıq göstərən bürclərdəndir. İlk həyəcan azaldıqda münasibətdə əvvəlki ehtirası qorumaqda çətinlik çəkə bilər. Onlar üçün dinamika və qarşılıqlı həyəcan münasibətin davamlılığında vacibdir.
Oxatan
Oxatan bürcü münasibətin ilk mərhələsində romantik və enerjili davranır. Münasibətdə həddindən artıq məhdudiyyət hiss etdikdə uzaqlaşmağa meyil göstərə bilər. Azadlıq və şəxsi məkanın qorunması onun üçün münasibətlərdə xüsusi əhəmiyyət daşıyır.