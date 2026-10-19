Birbank Yığım hesabı olan müştəriləri üçün “Yığ və qazan” lotereyasına start verir. 8 oktyabr 2026-cı il 8 yanvar 2027-ci il tarixlərini əhatə edən lotereya çərçivəsində 3 tiraj üzrə ümumilikdə 507 qalib müəyyən ediləcək. Qaliblər 20 000, 10 000 AZN, 5000 AZN məbləğlərində pul mükafatları qazanacaq. Lotereyanın baş mükafatı isə 50 000 AZN təyin edilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, lotereyada həm mövcud, həm də yeni AZN və USD Yığım hesabı olan Birbank müştəriləri iştirak edə bilərlər. İştirakçılar Birbank tətbiqində “Bizdən sizə” → “Lotereya” bölməsinə daxil olaraq yerinə yetirə biləcəkləri tapşırıqları və qazandıqları şansların sayını görə bilərlər.
“Yığ və qazan” lotereyasında şansların sayı müştərinin Yığım hesabı üzrə həyata keçirdiyi əməliyyatlara və yığım davranışına əsasən formalaşır. Belə ki, hesab açmaq, ona vəsait əlavə etmək, yığım məqsədi müəyyənləşdirmək, avtomatik artırmanı aktivləşdirmək və hesabda yeni vəsait saxlamaq kimi fəaliyyətlər əlavə şans qazandırır.
Lotereyanın ilk tirajı 25 noyabr 2026-cı il, ikinci tirajı 24 dekabr 2026-cı il, final tirajı isə 21 yanvar 2027-ci il tarixində keçiriləcək. 50 000 AZN məbləğində baş mükafat final tirajda sahibini tapacaq.
Ətraflı məlumat üçün: http://www.b-b.az/bylp
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