Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin ABŞ lideri Donald Trampla sülh razılaşması əldə etmək səyləri çərçivəsində yeni atəşkəs təklifi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya lideri hazırkı cəbhə xətti boyunca müharibənin dayandırılmasını təklif edib.

“Financial Times”in mənbələrinə görə, Rusiya Kiyevin nəzarətində qalan DXR, LPR, Zaporojye və Xerson vilayətlərinin hissələrinə iddialarından imtina edə bilər. Məhz Putinin bu təklifindən sonra ABŞ Krımı, eləcə də artıq rus qoşunları tərəfindən işğal olunmuş əraziləri Rusiya Federasiyasının tərkibində tanımağa razılıq verib.

Qeyd olunur ki, bu, Vladimir Putinin müharibə başlayandan bəri Ukraynaya ilk maksimalist güzəştidir.

