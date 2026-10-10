10. Vinisius Junior ("Real Madrid") - 130 milyon avro.

9. Vitinya (PSJ) - 140 milyon avro;

8. Xviça Kvaratsxeliya (PSJ) - 140 milyon avro;

7. Juan Neveş (PSJ) - 140 milyon avro;

6. Pedri ("Barselona") - 150 milyon avro;

5. Cud Bellinqem ("Real Madrid") - 160 milyon avro;

4. Maykl Olise ("Bavariya") - 180 milyon avro;

3. Kilian Mbappe ("Real Madrid") - 200 milyon avro;

2. Lamin Yamal ("Barselona") - 220 milyon avro;

1. Erlinq Holand ("Mançester Siti") - 220 milyon avro;

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə futbolçuların transfer qiymətlərini analiz edən "Transfermarkt" portalı məlumat yayıb.

Bu gün, 08:25 284 baxış · 1 dəq oxu

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