İstefası müzakirə edilən Ançelottiyə sürpriz təklif

Çempionlar Liqasında "Arsenal"a məğlubiyyətdən sonra “Real”ın məşqçi postu ilə bağlı müzakirələr davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real”da məşqçi Karlo Ançelottinin istefaya göndəriləcəyi ilə bağlı iddialar dərc edilib. Məlumata görə, “Real” Ançelotti barədə qərarını verməyib. Təcrübəli məşqçiyə isə təkliflərin olduğu bildirilir. Məlumata görə, Braziliya millisi Ançelottiyə təklif irəli sürüb. Ona “Real”da qazanacağı qədər məvacib təklif edilib. Bildirilir ki, Karlo Ançelotti təklifi qəbul edərsə, “Real”ı “Bayer Leverkuzen”in məşqçisi Xabi Alonso çalışdıra bilər.

Tərəflərin danışıqlar apardığı barədə xəbərlər dərc edilib.

