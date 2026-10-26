Yaponiyada evli cütlüklər arasında ayrı çarpayılarda və ya fərqli otaqlarda yatmaq vərdişi getdikcə yayılır.
Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmalara görə, ölkədə evli cütlüklərin 26-40 faizi ayrı yatmağa üstünlük verir. Bu seçimin əsas səbəbləri arasında yuxu keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və münasibətlərdə yaranan gərginliyi azaltmaq göstərilir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, xoruldama, yuxuda tez-tez hərəkət etmək, otaq temperaturu ilə bağlı fərqli seçimlər və yatmaq saatlarının üst-üstə düşməməsi gecə istirahətinə mənfi təsir göstərə bilər. Ayrı yatmaq bəzi cütlüklərin yuxusunun daha az bölünməsinə və gün ərzində özlərini daha yaxşı hiss etmələrinə kömək edə bilər. Keyfiyyətli yuxunun diqqət, yaddaş və immun sisteminin normal fəaliyyəti üçün əhəmiyyətli olduğu vurğulanır. Koala Sleep Japan şirkətinin 800 nəfər arasında keçirdiyi sorğuda iştirakçıların 33,8 faizi həyat yoldaşından və ya partnyorundan ayrı otaqda yatdığını bildirib.
Ayrı otaqlarda yatanların 42,6 faizi fərqli yatmaq və oyanmaq saatlarını, 38,1 faizi isə xoruldama və diş qıcama kimi problemləri səbəb göstərib.