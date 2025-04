Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyeva, qızı Leyla Əliyeva və digər ailə üzvləri Pekində tarixi mədəniyyət abidələri ilə tanış olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva "Instagram" hesabında paylaşım edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.