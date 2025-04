İstanbulda baş verən şiddətli zəlzələdən sonra xəsarət alma ilə bağlı 112 - təcili tibbi yardım briqadasına və xəstəxanalara heç bir məlumat daxil olmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

"Nazirlik olaraq bütün əlaqədar qurumlarımızla tam koordinasiyalı şəkildə prosesi yaxından izləyirik", - məlumatda bildirilib.

Qeyd edək ki, bu gün İstanbulda ard-arda bir neçə zəlzələ baş verib.

