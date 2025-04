Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidanla ABŞ dövlət katibi Mark Rubio arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər Suriya və Qəzzadakı son durum barədə danışıblar. Onlar, həmçinin Rusiya-Ukrayna müharibəsində atəşkəsin təmin olunmasına dair səylər haqqında fikir mübadiləsi aparıblar.

Diplomatlar, eyni zamanda qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri də müzakirə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.