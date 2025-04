Ən saxtakar 3 bürc - Yalan deməyə meyillidirlər

Astrologiyaya görə, bəzi bürclər daha çox saxtakarlığa və yalan danışmağa meyilli ola bilər. Bu onların xarakterik xüsusiyyətləri və münasibətlərə yanaşmaları ilə əlaqədardır.

Metbuat.az saxtakar bürcləri təqdim edir:

Əqrəb

Əqrəblər dərin emosional və strateji düşüncələri ilə tanınır. Onlar manipulyativ və gizli davranışlara meyilli ola bilərlər. Əqrəblər, əgər özlərini təhlükədə hiss edirlərsə və ya məqsədlərinə çatmaq istəyirlərsə, həqiqəti gizlədə və ya dəyişdirə bilərlər. Onların bu xüsusiyyəti bəzən onları ən saxtakar bürclərdən biri kimi göstərir.

Əkizlər

Əkizlər bürcü dəyişkən və maraq axtaran təbiətləri ilə tanınır. Onlar tez-tez yeni təcrübələrə can atır və bu, bəzən münasibətlərdə sabitliyin pozulmasına səbəb ola bilər. Əkizlər, əgər münasibətdə darıxır və ya intellektual stimullaşma çatışmazlığı hiss edirlərsə, başqa əlaqələrə yönələ bilərlər.

Balıqlar

Balıqlar xəyalpərəst və emosional bürcdür. Onlar reallıqdan qaçmağa meyilli ola bilərlər və bəzən özlərini yaxşı göstərmək üçün həqiqətləri şişirdə bilərlər. Balıqların yalanları çox zaman zərər vermək üçün deyil, daha çox duyğusal vəziyyətdən qaçmaq üçündür.

