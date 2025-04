ABŞ-nin Ukrayna barədə sülh planının detalları açıqlandı

ABŞ-nin Rusiya-Ukrayna müharibəsi üçün təklif etdiyi sülh planının bəzi detalları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sülh planında Krımın Rusiyanın bir hissəsi kimi rəsmən tanınması və 2022-ci ildən bəri Rusiyanın nəzarətinə keçən bölgələrin de-fakto tanınması var. Bildirilir ki, Parisdə keçirilən görüşdə Ukrayna rəsmilərinə təqdim edilən bir səhifəlik sülh şərtləri sənədi ABŞ Prezidenti Donald Trampın müharibəyə son qoymaq üçün yekun təklifi olub.

Plan barədə məlumat verən ABŞ rəsmisi bildirib ki, sülh şərtləri ABŞ dövlət katibi Marko Rubio və Trampın Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Stiv Vitkoff tərəfindən hazırlanıb. Mənbələrə görə, plan 2014-cü ildən bəri Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyaların qaldırılmasını da qeyd edir.

