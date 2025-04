Putin Trampın Ukraynada tam atəşkəs ideyasını dəstəkləyir - Peskov

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və ABŞ Prezidenti Donald Tramp mürəkkəb məsələləri danışıqlar yolu ilə həll etmək məsələsində həmfikirdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Putin Trampın Ukraynada tam atəşkəs ideyasını dəstəkləyir, lakin ilk növbədə bütün parametrlər, o cümlədən Avropa silahlarının Kiyevə çatdırılması məsələsi həll edilməlidir. Peskov, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin istefasının Rusiyanın Ukraynaya qarşı tələbləri arasında olmadığını, lakin onun imzaladığı istənilən sənədə legitim olmadığı səbəbilə etiraz edilə biləcəyini vurğulayıb.

Peskov həmçinin Putinin güclü siyasətçi və güclü şəxsiyyət olduğu üçün Trampa hörmət etdiyini qeyd edib.

