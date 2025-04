"Qarabağ" - "Neftçi" oyunlarının hakimləri açıqlandı

Misli Premyer Liqasının XXXI turunda keçiriləcək "Qarabağ" - "Neftçi" oyununun təyinatları açıqlanıb.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, matçı FIFA referisi Elçin Məsiyev idarə edəcək.

“Araz-Naxçıvan” – “Turan Tovuz” görüşü isə digər FIFA referisi Əliyar Ağayevə tapşırılıb.

Misli Premyer Liqası

IV dövrə, XXXI tur

18 aprel

19:00. “Araz-Naxçıvan” – “Turan Tovuz”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Kamran Əliyev.

VAR: Tural Qurbanov.

AVAR: Asiman Əzizli.

Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

"Liv Bona Dea Arena"

19 aprel

17:30. “Sabah” – “Səbail”

Hakimlər: Fərid Hacıyev, Vüsal Məmmədov, Rəhman İmami, Əkbər Əhmədov.

VAR: Rəşad Əhmədov.

AVAR: Cəmil Quliyev.

Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

"Bank Respublika Arena"

20:00. “Qarabağ” – “Neftçi”

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamranbəy Rəhimov.

VAR: Kamal Umudlu.

AVAR: Namik Hüseynov.

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

20 aprel

16:30. “Şamaxı” – “Kəpəz”

Hakimlər: Cavid Cəlilov, Müslüm Əliyev, Eyyub İbrahimov, Elvin Bayramov.

VAR: Nicat İsmayıllı.

AVAR: Kamran Bayramov.

Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.

Şamaxı şəhər stadionu

19:00. “Zirə” – “Sumqayıt”

Hakimlər: Rauf Cabarov, Rahil Ramazanov, Teymur Teymurov, Əli Əliyev.

VAR: Əliyar Ağayev.

AVAR: Zeynal Zeynalov.

Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

Zirə İdman Komnpleksinin stadionu

