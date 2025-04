Ardadan Türkiyə nəhənginə müjdə - Detallar üzə çıxdı

La Liqada "Real Madrid"in "Xetafe"ni 1:0 hesabı ilə məğlub etdiyi matçda ilk 11-də başlayan Arda Güler komandasına qələbə qazandıran qolun müəllifi olmuşdu.

Metbuat.az xəbər verir ki, türk futbolçu “Real”da forma geyinməklə “Fənərbaxça”ya gəlir qazandırır. Bildirilir ki, "Fənərbaxça"dan 20 milyon avro qarşılığında "Real"a transfer olunan Arda Gülerin müqaviləsində 10 milyon avro bonus maddəsi də var. “Hürriyet” qəzetində dərc edilən xəbərə görə, “Real Madrid” Arda Gülerin oynadığı hər 25 matça görə "Fənərbaxça"ya 2 milyon avro ödəyəcək. İndiyədək 49 matçda forma geyinən Arda Güler daha bir matçda meydana çıxsa, "Fənərbaxça" ümumilikdə 4 milyon avro qazanacaq.

Arda Güler Real Madriddə oynadığı 49 matçda 10 qol və 7 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

