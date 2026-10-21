1920-ci ilin oktyabrında görkəmli dövlət və ictimai xadim Nəriman Nərimanovun Yevlaxdan Şəkiyə səfər etdiyi fayton bu gün də Şəki Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində qorunub saxlanılır.
Metbuat.az-a muzey əməkdaşının verdiyi məlumata görə, Nərimanovun Şəkiyə səfərinin əsas məqsədi bölgədə savadsızlığın aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlərlə bağlı olub.
Təxminən altı saat davam edən səfərin maraqlı məqamlarından biri isə faytonu idarə edən şəxsin Şəki sakini olmasıdır.
Tarixi mənbələrdə həmin şəxsin adı da qeyd olunur. Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin məlumatına əsasən, Nəriman Nərimanov öz xatirələrində faytonçunun Abdulkərim dayı olduğunu bildirib.
Nərimanovun xatirələrində yer alan məlumata görə, Abdulkərim dayının şirin söhbəti sayəsində altı saatlıq yol ona olduqca qısa görünüb.
Maraqlıdır ki, bu səfərdən yadigar qalan fayton sonradan muzeyə hədiyyə edilib. Beləliklə, bir əsrdən artıq tarixi olan nəqliyyat vasitəsi bu gün də ziyarətçilərə təqdim olunur.
1925-ci ildə yaradılmış Şəki Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində minlərlə tarixi və mədəni eksponat saxlanılır. Nəriman Nərimanovun səfəri ilə əlaqələndirilən fayton isə muzeyin diqqətçəkən nümunələrindən biridir.
Bu eksponat təkcə nəqliyyat tarixini deyil, həm də Azərbaycanın XX əsrin əvvəllərindəki ictimai-siyasi həyatının maraqlı bir səhifəsini yaşadır.