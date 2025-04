Ulduz futbolçu “Fənərbaxça”ya gəlmək üçün sərvət istədi

“Fənərbaxça” yeni mövsüm üçün transfer fəaliyyətini davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub məşqçi Joze Mourinyonun istədiyi "Yuventus"un serbiyalı hücumçusu Duşan Vlahoviçlə danışıqlar aparır. İddialara görə, Dzeko və Youssef En-Nesyri ilə yollarını ayırmağı planlaşdıran “Fənərbaxça”, Vlahoviçi transfer etmək üçün səy göstərir. Bildirilir ki, futbolçu karyerasını ilk növbədə Avropanın 5 liqasından birində davam etdirmək istəyir. Futbolçu tələbənin yerinə yetiriləcəyi təqdirdə “Fənərbaxça”ya transfer ola bilər. İddialara görə, Vlahoviç “Fənərbaxça”dan illik 20 milyon avro və böyük imza bonusu istəyir.

Qeyd edək ki, Duşan Vlahoviçin "Yuventus"la müqaviləsi 2026-cı ildə yekunlaşır. Vlahoviç bu mövsüm "Yuventus"da 38 matçda 14 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

