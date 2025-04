​"Fənərbaxça"nın rekord məbləğə aldığı futbolçu gedir

"Fənərbaxça"nın "Sevilya"dan rekord qiymətə transfer etdiyi Yusif En-Nesyri uğursuz oyununa görə tənqid olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, penaltisiz 26 qol vurmasına baxmayaraq onun performansı müzakirə edilir. İddialara görə, futbolçu klubdan ayrılmağa qərar verib. Səudiyyə Ərəbistanı və Premyer Liqa klublarının futbolçunun xidmətində maraqlı olduğu irəli sürülür. Məlumata görə, Yusif En-Nesyri ilə “Əl-Nəssr” və “Vest Hem Yunayted” klubları maraqlanır.

Qeyd edək ki, En-Nesyri "Fənərbaxça"nın heyətində 46 matçda iştirak edib. Mərakeşli futbolçu bu matçlarda 26 qol və 6 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. "Fənərbaxça" mövsümün əvvəlində Yusuf En-Nesyrini "Sevilya"dan 19,5 milyon avroya transfer etmişdi. Bu klub tarixində rekord məbləğdir.

