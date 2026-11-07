ABŞ, Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutunun (TRIPP) həyata keçirilməsini sürətləndirmək məqsədilə üçtərəfli texniki planlaşdırma qruplarının fəaliyyətinə başlayıblar.
Metbuat.az ABŞ Dövlət Departamentinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə noyabrın 6-da üç ölkənin hökumətləri tərəfindən yayılan birgə bəyanatda bildirilib.
Bəyanata əsasən, ABŞ Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Brendan Hanrahan, Ermənistan xarici işlər nazirinin müavini Vahan Kostanyan və Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov TRIPP layihəsinin irəlilədilməsi məqsədilə üçtərəfli texniki planlaşdırma qruplarının fəaliyyətinə start veriblər.
“Bu forum üç ölkənin siyasi qərar qəbul edən rəsmilərini və texniki mütəxəssislərini bir araya gətirərək, regionda uzunmüddətli sabitliyin təmin olunması, iqtisadi fəallığın artırılması, regional bağlantıların inkişafı və ticarət rifahının yüksəldilməsi istiqamətində birgə fəaliyyətə şərait yaradır. Bu əməkdaşlıq, eyni zamanda, Prezident Donald Trampın vasitəçiliyi ilə 2025-ci il avqustun 8-də qəbul edilmiş tarixi Sülh Sammiti Bəyannaməsinin əhəmiyyətini bir daha vurğulayır”,- deyə bəyanatda deyilir.
İlkin mərhələdə nəqliyyat və elektrik enerjisinin ötürülməsi istiqamətləri üzrə iki texniki planlaşdırma qrupunun yaradılması razılaşdırılıb.
Bildirilib ki, bu qruplar mürəkkəb texniki məsələlərin həllinə, layihənin icrasının növbəti mərhələlərinə keçidə və marşrutun digər regional infrastruktur şəbəkələri ilə əlaqələndirilməsinə xidmət edəcək.
Tərəflər TRIPP layihəsinin bütün komponentlərinin mümkün qədər qısa müddətdə həyata keçirilməsinə sadiqliklərini bir daha təsdiqləyiblər.