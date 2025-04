Qurban Qurbanov planşeti sındırdığı epizodu şərh etdi

Azərbaycan Kubokunun yarımfinalında "Qarabağ" səfərdə "Araz-Naxçıvan"a 0:1 hesabı ilə uduzub.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyundan sonra keçirilən mətbuat konfransında Qurban Qurbanov oyunu şərh edib:

"Rəqibi təbrik edirəm. Vuruşdular, qalib gəlmək üçün hər şey etdilər. Qarşıda cavab matçı var. Elə də keyfiyyətli oyun olmadı. Kubok matçları hər zaman çempionat oyunlarından fərqlənib. Cavab görüşünə hazırlaşacağıq. Hələ xeyli vaxtımız var".

Q.Qurbanov 27-ci dəqiqədə planşeti sındırdığı epizoddan danışıb:

"Planşetə penalti epizoduna görə vurdum. Onu da gördüz, gözdən qaçırmadız. Nə isə".

Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab matçı aprelin 23-də keçiriləcək.

