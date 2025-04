Monteneqronun paytaxtı Podroritsada keçirilən cüdo üzrə Avropa çempionatı davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışın dördüncü günündə Azərbaycan millisi daha bir medal qazanıb.

O, Mixael Aristosu (Kipr) və Maksims Duynovsi (Latviya) məğlub edib.

Təmsilçimiz yarımfinalda Anton Savitskini (Ukrayna) məğlub edib. O, finalda Paris-2024-də məğlub etdiyi gürcüstanlı İlya Sulamanidze ilə mübarizə aparıb. Burda məğlub olan Zelim gümüş medalla kifayətlənib.

