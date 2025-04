Mayda bu bürclərin cibində pul olmayacaq

May ayı bəzi bürclər üçün maddi baxımdan çətin keçəcək. Ulduzlar xəbərdarlıq edir ki, ehtiyatsız xərclər və planlaşdırılmamış borclar bu bürclərin cibini boşalda bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə astroloqlar deyir. Astroloqlar bu bürclərə tövsiyə edir ki, may ayında daha düşünülmüş və planlı hərəkət edin, qənaəti unutmayın və impulsiv alış-verişlərdən qaçınmaq lazımdır.

Əkizlər - Enerji dolu olacaqsınız, amma maliyyə məsələlərində ehtiyatı əldən verə bilərsiniz. Gözlənilməz xərclər səbəbindən büdcənizdə boşluqlar yaranacaq.

Şir - Sosial həyatınıza çox pul sərf edə bilərsiniz. Dostlarınızla əyləncəli anlar gözəl olsa da, ayın sonuna doğru cibinizdə son qəpikləri saymalı olacaqsınız.

Oxatan - Macəra və yenilik arzusu sizə baha başa gələ bilər. İmkanlarınızı düzgün hesablamasanız, gözləmədiyiniz borclarla qarşılaşacaqsınız.

Balıqlar - Emosional alış-verişlərə meylli olacaqsınız. Özünüzü xoşbəxt etmək üçün etdiyiniz xərclər mayın sonunda maddi sıxıntıya səbəb ola bilər.

