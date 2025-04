Çin ordusu Vyetnamın Sand Cay adasını ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə CCTV məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Çin qoşunları Vyetnam hərbi obyektlərinin və balıqçılıq məntəqəsinin yerləşdiyi kimsəsiz adanı ələ keçirib.

